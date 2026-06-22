Der ehemalige Trainer der Münchinger Frauen blickt auf die Saison zurück. Seine Mannschaft blieb deutlich hinter ihren Erwartungen zurück, doch es gab auch Lichtblicke.

Nach Rang sieben im Vorjahr – mit nur einem Zähler Rückstand auf Platz vier – hatte Trainer Mete Duman seinem TSV Münchingen vor der Saison einen Platz unter den top Fünf zugetraut. Nach 22 Spielen landeten die Münchingerinnen jedoch auf Platz neun – unmittelbar vor dem Relegationsplatz, aber mit einem deutlichen Abstand von sieben Zählern.

„Das entspricht natürlich nicht meinen Vorstellungen, aber wir hatten so viel Verletzungspech, dass wir in der Rückrunde teilweise nur elf oder zwölf Spielerinnen im Kader hatten“, erläutert Mete Duman, der das Saisonende als Trainer nicht miterlebte.

TSV Münchingen: Ex-Trainer Duman übt nach Rücktritt Kritik

Vier Spieltage vor Schluss – just nach einem respektablen 0:0 gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart II – erklärte Mete Duman entnervt seinen Rücktritt. „Ich will zu den Hintergründen nicht viel sagen, aber im Verein werden oftmals Dinge nach Wetterlage oder Lust und Laune entschieden“, erzählt er vielsagend. Ohne ihn holten die TSV-Frauen in den letzten vier Begegnungen der Saison keinen einzigen Zähler mehr.

Ihr Ausfall tat weh: TSV-Kapitänin Jennifer Chrz (Mi.) Foto: Andreas Gorr

Das Verletzungspech zog sich wie ein roter Faden durch die Saison der TSV-Kickerinnen: Schon vor dem Rundenstart fiel die etatmäßige Kapitänin Jennifer Chrz wegen eines Kreuzbandrisses aus. Im ersten Saisonspiel erwischte es Francesca Vitellaro mit derselben Verletzung, in der Winterpause bei der Sindelfinger Hallengala in Cheyenne Kust gar noch eine dritte Akteurin.

Schlüsselspielerin Letizia Steil (Mi.) fehlte für mehrere Wochen. Foto: Andreas Gorr

Damit nicht genug: In der ersten Begegnung in diesem Jahr beim TSV Musberg fiel Letizia Steil mit Zehenbruch wochenlang aus. „Sie ist offensiv kaum zu ersetzen, weil sie den Gegner unheimlich hoch anläuft“, erläutert Duman. Hinzu kamen die üblichen kurzzeitigen Krankheits- und Verletzungsausfälle. Bisweilen war die personelle Not so groß, dass die Frauenfußball-Leiterin Eva Lauser mit 40 Jahren auf der Bank saß.

Nicht alles schlecht: Duman sieht auch Licht beim TSV Münchingen

Dennoch blickt Mete Duman mit Stolz auf einige Partien seiner TSV-Frauen zurück: Das 0:0 gegen den VfB Stuttgart II war eines von nur vier Saisonspielen, in denen die VfB-Frauen, mit deutlichem Vorsprung Meister und Aufsteiger, das Spielfeld nicht als Sieger verließen. „Die Partie hatte etwas von einem Schachspiel. Der VfB hat sich offensiv immer wieder was taktisch Neues einfallen lassen, aber die Mannschaft hat immer richtig darauf reagiert“, lobt Mete Duman.

Die Auftritte von Trainer Mete Duman bei den Frauen des TSV Münchingen gehören der Vergangenheit an. Foto: Andreas Gorr

Auch das 6:0 gegen den Tabellenvierten 1. FC Donzdorf gehört zu den Highlights des Ex-Trainers. „Da haben wir in der Offensive einen perfekten Tag erwischt und alle Chancen eiskalt genutzt“, freut er sich. Gegen die VfL Sindelfingen Ladies gelang den TSV-Frauen ein knapper, aber hochverdienter 1:0-Erfolg, den Lotta Bäuerlein erst in der 88. Minute mit einem abgefälschten Fernschuss sicherstellte. „Da haben wir uns spät belohnt, wir hätten schon früher in Führung gehen können“, weiß Mete Duman noch gut.

Auch Niederlagen beim TSV Münchingen mit positiven Aspekten

Doch nicht nur bei den acht Saisonsiegen hätten seine Frauen starke Leistungen geboten. Auch die unglückliche 2:3-Niederlage beim Tabellenzweiten SV Eutingen ist Mete Duman in guter Erinnerung. Und selbst das 0:6 bei der SG Altheim, bei dem der TSV ohne eine Auswechselspielerin antrat, war für Duman nicht so schlecht wie das Ergebnis vermuten lässt. „Zur Pause lagen wir nur 0:2 hinten, hätten aber selbst auch zwei Treffer erzielen können“, sagt er. Insgesamt habe sich die Mannschaft gegen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte viel leichter getan.