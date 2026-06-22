Der ehemalige Trainer der Münchinger Frauen blickt auf die Saison zurück. Seine Mannschaft blieb deutlich hinter ihren Erwartungen zurück, doch es gab auch Lichtblicke.
Nach Rang sieben im Vorjahr – mit nur einem Zähler Rückstand auf Platz vier – hatte Trainer Mete Duman seinem TSV Münchingen vor der Saison einen Platz unter den top Fünf zugetraut. Nach 22 Spielen landeten die Münchingerinnen jedoch auf Platz neun – unmittelbar vor dem Relegationsplatz, aber mit einem deutlichen Abstand von sieben Zählern.