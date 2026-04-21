Fußball-Verbandsliga: Ex-Bayern-Spieler heuert beim SV Fellbach an

In dem 28-jährigen Torwart Enrico Caruso haben die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach den nächsten Zugang für die neue Saison verpflichtet.

Die Verantwortlichen der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben den ersten Hochkaräter für die kommende Saison verpflichtet. Gestatten: Enrico Caruso, 28 Jahre und Torwart mit höherklassiger Erfahrung. „Wir sind sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Ein absoluter Top-Transfer für uns“, sagt der Sportdirektor Theo Fringelis.

Zwar hat der gebürtiger Stuttgarter zuletzt aus beruflichen Gründen eine Fußballpause eingelegt, zuvor und bis zum vergangenen Sommer stand er aber beim Oberligisten TSG Backnang unter Vertrag, war dort die Nummer eins zwischen den Pfosten.

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Enrico Caruso spielt in der U17 und U19 beim FC Bayern München

Begonnen hatte der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann, der auch ein Studium zum Fußballmanager absolviert hat, seine Laufbahn einst als Fünfjähriger beim VfL Stuttgart-Wangen. Mit acht wechselte er in die Jugendabteilung des VfB Stuttgart, von 2013 bis 2017 spielte er beim FC Bayern München – mit dessen U17 und U19 jeweils in der Bundesliga Süd/Südwest. Nach einer Saison beim Regionalligisten FC Unterföhring wechselte er für eine Ablösesumme von 50 000 Euro zum FC Deisenhofen in die Landesliga. Mit dem Klub stieg er gleich in seiner ersten Saison 2018/2019 in die Bayernliga auf, in der er schließlich auf 92 Einsätze kam.

„Nach meiner Pause freue ich mich jetzt umso mehr, wieder auf dem Platz zu stehen“, wird Caruso in einer Pressemitteilung zitiert. Und auch, dass ihm das Spielen sehr gefehlt habe. „Der Austausch mit den Verantwortlichen und den Trainern war von Anfang an offen und positiv und hat mit ein gutes Gefühl gegeben, wieder einzusteigen.“

Nach Aristidis Perhanidis (TSV Plattenhardt) ist Caruso bislang der zweite externe Zugang. Aus der eigenen Jugend kommt noch Bruno Poitner. Außerdem haben mittlerweile Patrick Fossi und Leonis Buzhala ihre Verträge um eine weitere Saison verlängert.