Fußball-Verbandsliga: Ex-Bayern-Spieler heuert beim SV Fellbach an

In dem 28-jährigen Torwart Enrico Caruso haben die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach den nächsten Zugang für die neue Saison verpflichtet.
Die Verantwortlichen der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben den ersten Hochkaräter für die kommende Saison verpflichtet. Gestatten: Enrico Caruso, 28 Jahre und Torwart mit höherklassiger Erfahrung. „Wir sind sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Ein absoluter Top-Transfer für uns“, sagt der Sportdirektor Theo Fringelis.