Fußball-Verbandsliga: Eine „Weltklasse-Hälfte“ reicht Calcio Leinfelden-Echterdingen nicht

Tabellenvorletzter der Fußball-Verbandsliga und das als Oberliga-Absteiger – müssten da nicht alle Alarmglocken läuten und Krisenstimmung herrschen bei Calcio Leinfelden-Echterdingen? Auf keinen Fall, wenn man mit dem Sportlichen Leiter Josip Pranjic spricht. „Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie die Jungs auf dem Platz und das Trainerteam arbeiten. Das macht sehr viel Spaß beim Zuschauen“, sagt der 37-Jährige auch nach der 2:4-Niederlage gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall.

Und tatsächlich, die Italo-Schwaben spielten gegen den Tabellenachten eine starke erste Hälfte. Schon nach acht Minuten führten sie mit 2:0. „Es waren beides Situationen, die wir so im Training erarbeitet haben“, berichtet Pranjic. In der zweiten Minute köpfte Viera Francisco einen Eckball zum 1:0 ein. Sechs Minuten später erlief Pero Mamic einen weiten Abschlag von Innenverteidiger Andrei-Lucian Ulici und blieb allein vor dem Haller Keeper Bojan Spasojevic eiskalt. Die Gäste hätten sogar das 3:0 nachlegen können und das Spiel somit wohl schon frühzeitig entschieden. Doch den Calcio-Kickern fehlte dann das Quäntchen Glück. Stattdessen verkürzte Günter Schmidt auf 1:2.

„Es war aus meiner Sicht eine Weltklasse erste Hälfte. Nur leider kommen wir dann immer wieder nicht gut aus der Halbzeit“, erzählt Pranjic. Es schien, als seien nun elf andere Spieler im blauen Clacio-Dress auf dem Feld. Statt weiter mutig nach vorne zu spielen, zogen sich die Echterdinger immer weiter zurück. „Uns fehlt noch etwas die Erfahrung und die Ruhe, das runterzuspielen“, sagt der Sportliche Leiter. Die Folge: Die Gastgeber drehten das Spiel binnen elf Minuten. Schmidt erzielte mit seinem zweiten Treffer des Tages den Ausgleich, Daniel Schmelzle traf anschließend nach einem kurzen Eckball sehenswert zur Führung. Das 4:2 durch Sascha Esau in der Nachspielzeit besorgte die Entscheidung für die Gastgeber.

Ganz zur Freude ihres Trainers: „In der Anfangsphase hat Calcio deutlich dominiert. Die Moral meiner Jungs war aber top. Wir haben uns den Sieg in der zweiten Hälfte verdient“, sagt Thorsten Schift. Calcio-Funktionär Pranjic sieht das jedoch anders: „Ein 3:3 wäre realistisch und verdient gewesen“, lautet sein Urteil. Nun müsse das Team weiter kämpfen und weiter arbeiten, dann werde das Glück schon kommen. „Ich bin mir sicher, dass wir gegen Berg gewinnen werden und dann eine Serie starten“, kündigt er mit dem Blick auf den nächsten Gegner an.

Calcio-„Spieler des Spiels“

Pero Mamic (Nominierungen: 2). Über den Spielmacher liefen die meisten Bälle. Er kontrollierte das Calcio-Spiel und traf nach starkem Laufweg zum 2:0.

Spf. Schwäbisch Hall: Spasojevic – Philipp Minder (88. Dahmen), Guerriero, Vuletic, Schmelzle – Bunk (77. Dambacher), Martin – Lorenz Minder (90. +3 Käpplinger), Toptik (87. Pfeiffer) – Schmidt, Kurz (62. Esau).

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatzioglou – Andrei-Lucian Ulici (82. Kuchler), Zweigle (46. Patrik Seemann), Olteanu – Schlotterbeck (77. Zekaj), Mamic, Philipp Seemann, Viera Francisco – Aziz (53. Casian-Matei Ulici), Djermanovic, Amenta (78. Elnagger).