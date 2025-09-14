Fußball-Verbandsliga: Eine „Weltklasse-Hälfte“ reicht Calcio Leinfelden-Echterdingen nicht

Der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen dominiert die Anfangsphase, verliert aber in Schwäbisch Hall mit 2:4. Der sportliche Leiter kündigt eine Siegesserie an.
Tabellenvorletzter der Fußball-Verbandsliga und das als Oberliga-Absteiger – müssten da nicht alle Alarmglocken läuten und Krisenstimmung herrschen bei Calcio Leinfelden-Echterdingen? Auf keinen Fall, wenn man mit dem Sportlichen Leiter Josip Pranjic spricht. „Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie die Jungs auf dem Platz und das Trainerteam arbeiten. Das macht sehr viel Spaß beim Zuschauen“, sagt der 37-Jährige auch nach der 2:4-Niederlage gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall.