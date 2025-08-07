Fußball- Verbandsliga: Ein Olympionike macht die Kicker fit

Matthias Bühler, der neue Athletik-Coach der Fußballer des SV Fellbach, war als Hürdenläufer achtmal deutscher Meister und zweimal Olympia-Teilnehmer.
Wenn die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag, 15.30 Uhr, beim Aufsteiger TSV Weilimdorf ihr erstes Ligaspiel in der neuen Saison bestreiten, dann sitzt außer den beiden Coaches Kiriakos und Nicos Gountoulas auch Matthias Bühler auf der Trainerbank – als neuer Athletikcoach der kickenden Belegschaft. Der 38-Jährige, der aus Haslach im Kinzigtal stammt, 2018 in den Stuttgarter Norden gezogen ist und inzwischen seit drei Jahren der Liebe wegen in Uhlbach heimisch geworden ist, kommt ursprünglich von der Leichtathletik. Und dort hat er auch große Erfolge als Hürdenläufer gefeiert. So war er unter anderem achtmal deutscher Meister über die 110-Meter-Distanz – zuletzt 2020 in Braunschweig. Seine Bestzeit steht bei 13,34 Sekunden, sein größter Erfolg war der elfte Platz bei den Weltmeisterschaften 2015 in Peking. Außerdem hat er 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro an den Olympischen Spielen teilgenommen.