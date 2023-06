1 Calcios Trainer Trainer Francesco Di Frisco (rechts) und der sportliche Leiter Ioannis Tsapakidis (links) verabschieden den Torjägers Daniele Cardinale. Foto: Günter Bergmann

Daniele Cardinale sorgt mit seinem „Abschiedstreffer“ für den Fußball-Verbandsligisten Calcio-Leinfelden Echterdingen gegen den VfL Sindelfingen für das 1:1. Nachfolger vom Liga-Konkurrenten verpflichtet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zuerst folgte die offizielle Verabschiedung vor dem Anpfiff, dann verabschiedete er sich mit dem, was er in der nun abgelaufenen Spielzeit 2022/23 am besten konnte: Daniele Cardinale brachte mit seinem 19. Saisontor den Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen früh in Führung. Den Gästen des VfL Sindelfingen gelang nur noch der späte Ausgleich durch Andrei-Lucian Ulicic zum 1:1.