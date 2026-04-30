Fußball – Verbandsliga: Durchatmen beim TSV Weilimdorf – Oliver Stierle macht weiter

Vor dem Heimspiel gegen den FC Holzhausen hat der Trainer seinen Vertrag beim Fußball-Verbandsligisten verlängert. Zu klären ist unter anderem auch noch die Torhüterfrage.
Irgendwie hatten beide Seiten Interesse an der Fortführung der Zusammenarbeit, aber irgendwie hat es sich einige Zeit hingezogen, bis es zur endgültigen, beiderseitigen Übereinstimmung gekommen ist. Nun ist der Knoten dran: Trainer Oliver Stierle hat vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Holzhausen beim Fußball-Verbandsligist TSV Weilimdorf für ein weiteres Jahr unterschrieben.