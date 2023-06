1 45 Minuten neben der Spur, 45 Minuten große Aufholjagd – Volkan Candan (rechts) und dessen Teamkollegen machten ein komisches Spiel. Foto: Günter Bergmann

Nach 0:3 noch 3:3 – die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen wenden gegen den Tabellenvorletzten Neckarrems nur knapp eine Blamage ab. Bei den Gründen muss der Trainer nicht lang suchen.









Echterdingen - Humor ist bekanntlich, wenn man trotzdem lacht. Und immerhin der harte Kern der Gästefans dachte gar nicht daran, sich die Stimmung verhageln zu lassen. „Keine Panik auf der Titanic“, intonierte das tapfere Grüppchen am Ende launig – und stellte damit den Kontrast zu allen sportlich direkt Beteiligten im Stadion dar. Kann es ein Fußballspiel mit zwei Verlierern geben? Es kann, wie der Sonntagnachmittag gezeigt hat, zumindest gefühlt. So sehr das 3:3 zwischen den Verbandsliga-Kickern von Calcio Leinfelden-Echterdingen und des VfB Neckarrems Kurzweil und eine kuriose Dramaturgie zu bieten hatte, so sehr stellte das Ergebnis für beide Seiten eine Enttäuschung dar.