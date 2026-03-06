Nach ihrem verpatzten Start stehen die Echterdinger am Sonntag zuhause gegen den FSV Waiblingen unter Zugzwang. Kehren zwei zuletzt schmerzlich Vermisste ins Aufgebot zurück?
Schlucken lässt das Ergebnis auch mit einigen Tagen Abstand noch. Ein 0:4 in Friedrichshafen? Ernsthaft? Doch nun, nach dem krachenden Fehlstart in die zweite Saisonphase der Verbandsliga, gilt bei dem Fußballern von Calcio Leinfelden-Echterdingen: aufstehen, Krone richten, weiter geht’s. Für das Heimspiel an diesem Sonntag (15 Uhr) gegen den gleich nächsten Aufsteiger, den FSV Waiblingen, hoffen die Italo-Schwaben auf eine Kaderrückkehr zweier zuletzt schmerzlich Vermisster.