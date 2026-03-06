Nach ihrem verpatzten Start stehen die Echterdinger am Sonntag zuhause gegen den FSV Waiblingen unter Zugzwang. Kehren zwei zuletzt schmerzlich Vermisste ins Aufgebot zurück?

Schlucken lässt das Ergebnis auch mit einigen Tagen Abstand noch. Ein 0:4 in Friedrichshafen? Ernsthaft? Doch nun, nach dem krachenden Fehlstart in die zweite Saisonphase der Verbandsliga, gilt bei dem Fußballern von Calcio Leinfelden-Echterdingen: aufstehen, Krone richten, weiter geht’s. Für das Heimspiel an diesem Sonntag (15 Uhr) gegen den gleich nächsten Aufsteiger, den FSV Waiblingen, hoffen die Italo-Schwaben auf eine Kaderrückkehr zweier zuletzt schmerzlich Vermisster.

Gustavo und Gustavo, einmal Nachname Vieira, einmal Nachname Borges Da Silva – das waren aus Sicht des sportlichen Leiters Josip Pranjic die beiden herausragenden Akteure der Rückrundenvorbereitung. Der eine als linker Verteidiger, mit dem Pranjic „fast etwas Mitleid hat“. Denn, so seine Einschätzung: „Eigentlich hat er in unserer Spielklasse nichts zu suchen. Meiner Meinung nach gehörte er in die Regional- oder sogar dritte Liga.“ Der andere als neuer Torjäger, den die Echterdinger wie berichtet erst während der Winterpause verpflichtet haben.

Das Problem: Zum letztlich missratenen Ligaauftakt am Bodensee waren nun beide Brasilianer nicht dabei, beide angeschlagen, beide verletzt. „Zwei Spieler, die jeder Mannschaft fehlen würden“, sagt Pranjic. Im Freitag-Abschlusstraining soll sich klären, ob sich dieser Zustand ändert. Eine südamerikanische Schubkraft täte allemal gut.

Freilich, die aktuellen sportlichen Erwartungen ergeben sich auch unabhängig vom Personal, das am Ende zur Verfügung stehen wird. Klar ist, dass diesmal nur eines zählen kann: „Wir wollen und müssen die drei Punkte holen“, weiß Pranjic nicht zuletzt mit Blick auf die Tabelle. Im anderen Fall drohte in Anbetracht der möglichen Rekordabsteigerzahl ein Rutsch gar in die kritische Zone. Auch geht es darum, mit einem positiven Gefühl in die dann 13-tägige Wettbewerbspause zu gehen. Am nachfolgenden Wochenende haben die Echterdinger spielfrei.

Schlecht sind die Erinnerungen an das Hinspiel. Damals kam der Favorit Calcio beim Klassenneuling Waiblingen trotz eines klaren Chancenübergewichts nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Zuletzt gab es für den Gegner allerdings nicht mehr viel zu lachen. Von 13 Partien seit Mitte September hat die Mannschaft des Trainer Patrik Ribeiro-Pais nur eine gewonnen. Mittlerweile ist sie im Klassement Vorletzter – dies mit bereits elf Zählern Abstand zum nach jetzigem Stand rettenden Ufer. Sieht nach einem nur einjährigen Kurzgastspiel in der Verbandsliga aus.

Für drei Spieler des Remstal-Vereins könnte es am Sonntag eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte werden. Daniele Cardinale (2020 bis 2023 sowie 2024/2025), Alexandru Popescu (2021/2022) und Gendon Buqaj (2021 bis 2023) trugen auch schon das Echterdinger Trikot.