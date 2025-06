Fußball-Verbandsliga: Die Echterdinger Seuchenserie hält bis zum Ende an

1 Endlich vorbei. Der Trainer Valentin Haug und sein Team verabschieden sich nach einer Seuchensaison in die Landesliga. Foto: Archiv/Pressefoto Baumann

Auch bei dem für ihn bedeutungslosen 0:3 in Esslingen fallen dem TV Echterdingen wieder mehrere Stammkräfte aus. Obendrein unterläuft beim Liga-Abschied ein Eigentor.











Link kopiert



Für den TV Echterdingen ist das abschließende Saisonspiel in der Fußball-Verbandsliga so zu Ende gegangen wie schon 19 andere zuvor: mit einer Niederlage. Das 0:3 am Samstag beim FC Esslingen ist der Schlusspunkt unter ein Seuchenjahr, in welchem der Weg für den abgeschlagenen Tabellenvorletzten nach zweijähriger Klassenzugehörigkeit nun zurück in die Landesliga führt. Anders die Situation beim Gegner. Jener kann feiern. Der Aufsteiger hat mit dem aktuellen Ergebnis den Klassenverbleib perfekt gemacht. Er springt damit noch vom zwölften auf den zehnten Rang.