Fußball Verbandsliga: Die drei Baustellen beim TSV Heimerdingen

1 Gerade noch rechtzeitig: TSV-Torhüter Maik Riesch ist vor Nicola Zahner von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am Ball – Finn Becker (li.) und ein Fan als stille Beobachter. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Drei Spiele, null Punkte – denkbar schlecht ist der Aufsteiger in die Verbandsliga gestartet. Trainer Pascal dos Santos Coelho kennt drei Gründe dafür. Mindestens.











Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Kultband „Die Höhner“ hat mit dem Hit 2007 die deutschen Handballer zum WM-Titel gesungen, und auch wenn die Band als glühender Fan des 1. FC Köln gilt – der Text passt wie das Ei zum Huhn zur Situation des TSV Heimerdingen. Der Neuling steht ohne Punkte am unteren Ende der Tabelle, und an diesem Samstag (15.30 Uhr) stellt sich der Vorletzte TSG Tübingen auf dem Sportplatz an der Weissacher Straße vor.