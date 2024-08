Fußball-Verbandsliga: Der TV Echterdingen legt nach: Neuzugang mit Regionalliga-Erfahrung

1 Der Trainer Valentin Haug erhält Verstärkung – muss aber zugleich eine Hiobsbotschaft hinnehmen. Foto: Günter Bergmann

Der unverhoffte Transfer fürs Mittelfeld steht im Kontrast zur gleichzeitigen Hiobsbotschaft um den Torjäger Celiktas. Dessen mehrwöchiger Ausfall stellt den Filderclub nicht nur für das Spiel an diesem Samstag beim TSV Berg vor ein Problem.











Eine Gemeinsamkeit haben die beiden Nachrichten der Woche aus den Reihen des TV Echterdingen ja: Sie sorgen jeweils für ordentlich Bewegung auf dem Stimmungsbarometer – allerdings in zwei ganz gegensätzliche Richtungen. So sehr der Fußball-Verbandsligist von den Fildern am wohl mehrwöchigen Ausfall seines Torjägers Caglar Celiktas zu knabbern hat, so groß ist gleichzeitig die Freude über einen unverhofften weiteren Neuzugang. Vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim TSV Berg ist klar, dass der Beinaheabsteiger der vergangenen Saison in seinem Kader noch einmal nachlegen wird – und zwar mit einem Spieler, der schon Regionalliga-Luft geschnuppert hat.