Fußball Verbandsliga: Der TSV Heimerdingen bekommt die Rote Laterne

1 Marc Geist (unt.) vom TSV kann Christian Heinrich vom TVE bremsen – das war aber nicht immer der Fall. Foto: Pressefoto Baumann

Im Kellerduell der Verbandsliga unterliegt der TSV Heimerdingen dem TV Echterdingen mit 0:2 und ist damit Schlusslicht.











Der bereits abgestiegene TSV Heimerdingen ist in dieser Saison am Tiefpunkt angekommen: Gegen Mitabsteiger TV Echterdingen unterlag das Team von Trainer Daniel Riffert vor knapp 100 Zuschauern an der Weissacher Straße mit 0:2 (0:0) und ist nun Tabellenletzter. Das Ernüchterndste für die TSV-Fans an der 19. Saisonniederlage der Heimerdinger: Der Erfolg für die Gäste von den Fildern geht in Ordnung.