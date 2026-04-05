Fußball-Verbandsliga: Der Pechvogel glänzt bei der Calcio-Revanche

Nach Hinspiel-Debakel: Der Echterdinger siegen beim Tabellenfünften TSV Berg mit 3:1. Vor allem ein Spieler erwischt einen guten Tag.
Das Hinspiel hatte keiner vergessen gehabt. September, heimisches Stadion: Endstand 1:6. Noch nie sind die Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen in ihrer Verbandsliga-Geschichte zuhause heftiger abgewatscht worden als damals. „Da war noch eine Rechnung offen“, sagt der sportliche Leiter Josip Pranjic. Betonung auf „war“. Seit diesem Samstag ist sie beglichen. Beim Wiedersehen mit dem Gegner TSV Berg ist die Revanche geglückt. Diesmal auswärts, im Oberschwäbischen, behaupteten die Italo-Schwaben sich ihrerseits mit 3:1 – wobei sich ein Spieler als Matchwinner feiern lassen durfte.