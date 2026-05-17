Fußball-Verbandsliga: „Das reicht nicht“ – Weilimdorfs Trainer Stierle sieht im Abstiegskampf schwarz

Mit der 1:2-Niederlage gegen den TSV Berg verschlechtern sich die Chancen des TSV Weilimdorf auf den Verbandsliga-Klassenverbleib. Das „Donnerwetter“ zur Halbzeit trägt keine Früchte.
Endet das Kapitel Fußball-Verbandsliga für den TSV Weilimdorf schon nach nur einem Jahr wieder? Nach der 1:2-Heimniederlage am Samstag gegen den TSV Berg rechnet der Trainer Oliver Stierle nicht mehr mit der direkten Rettung: „Es wird sehr, sehr eng. Ich glaube, dass es am Schluss nicht mehr reicht. Ich weiß nicht, wo wir die Punkte noch holen sollen.“