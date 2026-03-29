Fußball-Verbandsliga: Calcios Torlosbann gebrochen – nach 349 Minuten

Der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen feiert einen 1:0-Heimsieg gegen Schwäbisch Hall. Den Torschützen trifft es dabei hart.
Casian-Matei Ulici wurde Huckepack zum Mittelkreis getragen, wo sich nach dem Abpfiff die Spielertraube samt Trainer und Betreuer von Calcio Leinfelden-Echterdingen traf. Häufig ist eine derartige Aktion eine Anerkennung für etwas Besonderes, wird der „Held des Spiels“ sinnbildlich auf Händen getragen, gewürdigt. Teilweise trifft dies auch auf Ulici beim Verbandsliga-Heimspiel gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall zu. Er beendete mit seinem Treffer in der 71. Minute nicht nur die 349 torlosen Minuten von Calcio, sondern erzielte damit auch das Tor des Tages zum wichtigen und verdienten 1:0-Sieg.