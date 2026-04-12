Fußball-Verbandsliga: Calcios Offensivabteilung im Fehlermodus

Der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen verliert sein Heimspiel gegen den SSV Ehingen-Süd mit 0:1 – und erarbeitet sich kaum Chancen.
Nicht ohne Grund tanzten die Spieler des SSV Ehingen-Süd nach dem Abpfiff wild im Kreis umher, schrien mehrfach eine lautes „Ja“ in den Himmel. Der 1:0-Sieg bei Calcio Leinfelden-Echterdingen bedeutete den ersten Sieg in diesem Jahr – zuvor setzte es sechs Pleiten in Serie. Damit hat das Team von Interimscoach Jan Deiss – vor zwei Wochen übernahm er das Amt vom entlassenen Kevin Ruiz – die wohl letzte Chancen in Sachen Klassenverbleib genutzt. Die Chance, sich auf den allemal ligaerhaltenden neunten Rang vorzuarbeiten, verpassten indes die Gastgeber vom Sportpark Goldäcker und mussten nach zwei Siegen in Serie wieder einen Rückschlag hinnehmen.