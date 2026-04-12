Fußball-Verbandsliga: Calcios Offensivabteilung im Fehlermodus

Nicht ohne Grund tanzten die Spieler des SSV Ehingen-Süd nach dem Abpfiff wild im Kreis umher, schrien mehrfach eine lautes „Ja“ in den Himmel. Der 1:0-Sieg bei Calcio Leinfelden-Echterdingen bedeutete den ersten Sieg in diesem Jahr – zuvor setzte es sechs Pleiten in Serie. Damit hat das Team von Interimscoach Jan Deiss – vor zwei Wochen übernahm er das Amt vom entlassenen Kevin Ruiz – die wohl letzte Chancen in Sachen Klassenverbleib genutzt. Die Chance, sich auf den allemal ligaerhaltenden neunten Rang vorzuarbeiten, verpassten indes die Gastgeber vom Sportpark Goldäcker und mussten nach zwei Siegen in Serie wieder einen Rückschlag hinnehmen.

Aus Sicht des scheidenden Calcio-Coaches Francesco Di Frisco ein verdienter Gästesieg. „Wir haben es vor dem Tor einfach nicht gut gemacht, schlampig und unkonzentriert beim letzten Pass agiert“, ärgert sich Di Frisco. Besonders eine Szene aus der Anfangsphase sorgte nach dem Abpfiff immer noch für erhöhten Puls beim Übungsleiter. „Da laufen wir zu viert gegen den Torwart und Emilio Amenta schießt diesen aus spitzen Winkel an, statt quer zu legen. Ein Mitspieler hätte den Ball dann nur noch ins leere Tor befördern müssen.“ Freilich ein Hochkaräter, zur Wahrheit des Spiels gehört aber auch, dass sich die Gastgeber nur noch einmal in eine torerwartende Situation brachten. Wieder Amenta, aber erst in der 79. Minute und wieder scheiterte er am souveränen Gästeschlussmann Matthias Benkovic. Sonst versuchten es die Hausherren auch aus Mangel an Idee und spielerischen Eingebungen mit Weitschüssen. Diese waren zwar teilweise scharf abgefeuerten, aber stellten Benkovic vor keine Probleme. Auch betrieben die Gastgeber einen hohen Aufwand, konnte man ihnen in Sachen Engagement keinen Vorwurf machen – sie rannten aber insgesamt zu planlos an. In der Schlusshalbe-Stunde wurde der Gastgeber-Druck nochmals erhöht, war pausenloser Einbahnstraßen-Fußball gen Gästetor angesagt – doch blieben die Offensiv-Aktionen weiterhin wenig durchdacht, versuchten es die Gastgeber mit der Brechstange beziehungsweise schlugen das Spielgerät weit und lange nach vorne. Ganz zur Freude der Gäste-Defensive, die kampfstark die Führung verteidigte und immer einen Kopf oder ein Bein dazwischen bekam.

Der Sieg der Gäste war aus Di Friscos Sicht auch deshalb verdient, weil „wir mit ihrer aggressiven Spielweise gar nicht zurecht kamen“. Zudem konterten sie in Hälfte eins geschickt und planvoller als die Heimelf – und hatten durchaus ihre Chancen. Die größte versemmelte Alexander Schroder nach 32 Minuten. Am Ende einens schönes Spielzugs zog er aus fünf Metern am leeren Tor vorbei. Sieben Minuten später beim Tor des Tages halfen die Italo-Schwaben jedoch tatkräftig mit. Auf Höhe der Mittellinie unterlief ihnen – wie häufig an diesem Tag – ein folgenschwerer Abspielfehler. Die Gäste schalteten schnell um, Narciso Filho nahm einen Seitenwechsel vor. Julian Teßmann auf rechts brachte anschließend das Spielgerät in die Mitte und Janis Peter grätschte den Ball zum 1:0 und späteren Gästesiegtor ins Netz.

Aufgrund des besseren Torverhältnisses hat sich der Aufsteiger TSV Weilimdorf durch den 1:0-Sieg beim VfB Friedrichshafen an Calcio vorbei auf Tabellenplatz zehn vorgearbeitet. Bevor man das Team aus dem Stuttgarter Norden in zwei Wochen zum nächsten Heimspiel empfängt, wartet am Sonntag ein harter Brocken auf die Di-Frisco-Truppe: Sie muss beim unangefochten Spitzenreiter Young Boys Reutlingen antreten.

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatzioglou – Thompson (60. Casian-Matei Ulici), Olteanu, Zweigle, Vieira – Schlotterbeck (81. Elnagger), Constantinescu, Zekaj (60. Borges Da Silva), Seemann (81. Isik) – Amenta, Kaligiannidis (81. Vittorio).

SSV Ehingen-Süd: Benkovic - Kästle, Sachpazidis, Rupp, Scioscia – Teßmann (90. +1 Magosch), Paul, Barone (81. Eiselt), Filho – Schrode (76. Haiß), Peter (90. + 3 Bachner).