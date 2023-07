1 Nix mit Weihnachtsruhe. Der Calcio-Sportdirektor Ioannis Tsapakidis hat gerade reichlich Arbeit. Foto: Archiv Patricia Sigerist

Vier Winterpausen-Zugänge sind bei den Leinfelden-Echterdingern derweil bereits fix. Fürs Tor zeichnet sich eine brisante Situation ab. Im Gegenzug fallen sieben Spieler des ursprünglichen Kaders weg.









So ist das dann halt, wenn man Sportdirektor eines Fußballvereins ist. Während das kickende Personal seinen Weihnachtsurlaub genießt, wird der eigene Job nicht selten gerade in dieser Phase zur arbeitsintensiven Herausforderung. Schließlich handelt es sich bis Ende Januar um eine von zwei Transferperioden der Saison. Wer kommt? Wer geht? Zeit des Bastelns und personellen Nachbesserns an den Kadern.