Die Echterdinger setzen mit einem 3:2 in Rottenburg ihre seltsame Serie fort, machen am Ende allerdings einen ziemlich ramponierten Eindruck. Einer opfert sich mit Gelb-Rot.
Zum Glück war da der Stadionsprecher, der auch bei allen Nicht-Insidern etwaigen Missverständnissen vorbeugte: Fußball-Verbandsliga also. Sonst hätte manch einer glatt meinen können, er hätte sich zu einem Invalidentreffen verlaufen. Der eine, der Mittelfeldmann Philipp Seemann, trug nach einem Trainingsunfall eine Gesichtsmaske. Den anderen, den Innenverteidiger Nick Olteanu, zierte ein weißer Turban aus Verbandsmaterial – das Andenken an einen Schädelcrash aus der aktuellen Begegnung. Und der Torhüter Ali Bozatziolou? Und der Kapitän Jovan Djermanovic? Weilten beide lädiert nur unter den Zuschauern. Die Diagnose in ihren Fällen: jeweils ein Muskelfaserriss.