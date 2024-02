Fußball-Verbandsliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Ziel Oberliga-Aufstieg: bei Calcio wächst der Erfolgsdruck

1 Neu bei Calcio. Von links: Denis Zagaria, Sangar Aziz und Marlon Lander. Rechts der Trainer Francesco Di Frisco. Foto: Günter Bergmann

Der Tabellenzweite bläst vor dem Rückrunden-Start zum Angriff. Vor allem zwei weitere neue Spieler befeuern die Hoffnungen auf den größten Erfolg der eigenen Vereinsgeschichte. Ein anderer Akteur avanciert zum Gewinner der Vorbereitung.











Wie macht man seinen Spielern den Mund wässrig? Ioannis Tsapakidis hat an diesem Montag mal kurz in der eigenen Fußballgeschichte gekramt, und herausgekommen ist auf der finalen Mannschaftssitzung vor dem Rückrunden-Start ein mit leuchtenden Augen vorgetragener flammender Appell. Gleich sieben Aufstiege hat der heutige Sportchef in seiner vorherigen Karriere als Kicker und Trainer bereits gefeiert. Geeint habe alle eines: „Es ist das Tollste, das man erreichen kann.“ Es gebe im Fußball nichts Schöneres.