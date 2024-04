1 Inzwischen auch bei anderen Vereinen im Fokus: der Torjäger Luan Kukic. Foto: Archiv Günter Bergmann

Ein Sieg am Sonntag gegen die TSG Tübingen könnte die Tabellenführung bedeuten. Derweil laufen die Personalplanungen für die nächste Saison. Eine Übersicht, wer vom Kader bleibt, wer bleiben soll, wer wohl gehen wird und wer neu kommen soll.











Die Top vier der Staffel unter sich – es ist der Gipfelkracher-Spieltag dieser Saison. Am Ende mit einem neuen Tabellenführer? Springt Calcio Leinfelden-Echterdingen sechs Wochen vor Toresschluss in der Fußball-Verbandsliga am Sonntag auf Platz eins? Fakt ist: Der aktuell Zweite intensiviert die Planungen für die Oberliga, vor allem auch in puncto Spielerpersonal.