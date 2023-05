1 Am Ende dann auch Pech: Ugur Capar scheiterte bei seinem Comeback an der Querlatte. Foto: Günter Bergmann

Die Echterdinger setzen mit dem 0:1 in Pfullingen ihren Rückrunden-Zick-Zack-Kurs fort. In dieser Woche sollen nun weitere Personalentscheidungen fallen.









Am Ende stand einer ernüchternde Erkenntnis: „Irgendwie schaffen wir es gerade einfach nicht mehr, die Konzentration konstant hoch zu halten“, sagt der Sportdirektor Ioannis Tsapakidis. Und so setzt sich der Rückrunden-Zick-Zack-Kurs seiner Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen fort. Das unfreiwillige Motto: wie gewonnen, so zerronnen. Mit dem Last-Minute-0:1 beim VfL Pfullingen ist für den Tabellensechsten nun zum vierten Mal in Serie auf einen Sieg im nächsten Spiel eine Niederlage gefolgt.