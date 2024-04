1 Luan Kukic hat seine Führung in der Verbandsliga-Torschützenliste ausgebaut. Foto: Archiv Günter Bergmann

DIe Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen unterstreichen mit einem 5:3-Sieg in Dorfmerkingen ihre Aufstiegsambitionen, doch überschattet ein Vorfall den Erfolg.











Der Stadionsprecher des Gegners gratulierte schon einmal zur Tabellenführung. Und tatsächlich: Im virtuellen Klassement lagen die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen am Samstag zwischendurch auf Platz eins. Dass es am Ende dann tatsächlich nur eine Verbesserung auf den zweiten Rang wurde, trübte die Stimmung nicht. Auch so gilt: Unternehmen Aufstieg, nächster Teil. Mit einem 5:3-Auswärtssieg in Dorfmerkingen haben die Echterdinger ihre Ambitionen unterstrichen. Was den Erfolg überschattet, ist etwas anderes: Nach der Halbzeitpause war die Begegnung für mehrere Minuten unterbrochen, weil es aus den Reihen der heimischen Zuschauer zu rassistischen Beleidigungen gekommen sein soll.