1 Künftig wohl eine Spielklasse höher im Einsatz: Daniele Cardinale (rechts). Foto: Günter Bergmann

Daniele Cardinale steht vor einem Wechsel in die Oberliga. Die Echterdinger Wunschverpflichtung eines weiteren Ex-Profis hat sich derweil zerschlagen. Nun geht es zum VfL Pfullingen – mit der Erinnerung an ein „unfassbares Hinspiel“.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf dem Rasen die wieder geweckte Erinnerung an ein „unfassbares Spiel der Hinrunde“, hinter den Kulissen derweil eifriges Basteln am Kader für die nächste Saison – so mühen sich die Beteiligten beim Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen gerade weiter, zwischen zwei Themenfeldern die Balance zu wahren. Vor der Auswärtspartie an diesem Freitagabend (19.30 Uhr) beim VfL Pfullingen steht inzwischen praktisch fest, dass der Filderclub zumindest einen seiner Leistungsträger verlieren wird: Der Torjäger Daniele Cardinale ist vor dem Absprung.