Fußball-Verbandsliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen holt Angriffstoptalent aus der Landesliga

Insgesamt stehen beim Filderclub nun sechs Neuzugänge fest. Vor allem für zwei Positionen sind die Echterdinger noch auf der Suche. Im Tor hat ein Spieler umentschieden.
Die Mannschaft mittlerweile in der Sommerpause, die sportlich Verantwortlichen dagegen umso mehr am Arbeiten – es ist dies das Los bei einem Verein, dessen künftige Klassenzugehörigkeit sich erst spät geklärt hat und der nun den Verlust von immerhin zehn Abgängen kompensieren muss. Jedoch: Allmählich nimmt der Kader der Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen für die nächste Saison Konturen an. Eineinhalb Wochen nach dem Doch-noch-Happy-End im Kampf gegen den Abstieg stehen drei weitere Neuzugänge fest, darunter ein Angriffstoptalent, das dazu beitragen soll, die bisherige Torflaute zu beheben.