Fußball-Verbandsliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen hofft auf Wiederholung des Hinspiel-Coups

Kann der Filderclub den Tabellenführer Reutlingen ein zweites Mal ärgern? Vor allem zwei Spieler haben beim Gegner einen Lauf – und zwei starke Optionen kommen nun noch hinzu.
Die Aufgabe türmt sich in gefühlter Mount-Everest-Größe vor ihnen auf. Und in Anbetracht der bisherigen Saisonbilanz dieses Gegners müsste den Verbandsliga-Fußballern von Calcio Leinfelden-Echterdingen eigentlich mulmig werden. Eigentlich. Wäre da nicht diese eine Begebenheit, die vor dem Auswärtsauftritt am Sonntag (15 Uhr) beim seit Wochen von Sieg zu Sieg eilenden Tabellenführer Young Boys Reutlingen doch Hoffnung nährt. War da nicht was in der Hinrunde?