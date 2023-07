1 Mit dem Führungstor von Mikail Arslan war Calcio noch auf Kurs. Dann kam alles anders als gedacht. Foto: Günter Bergmann

Der Filderclub erleidet mit einem 1:3 gegen die TSG Tübingen eine unerwartete Bruchlandung und verspielt damit in der Tabelle eine Chance. Einem Spieler unterläuft ein aberwitziges Missgeschick.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ja, so schnell kann es gehen. Am Samstag mit Blick auf die anderen Ergebnisse freudiges Händereiben – die Chance, den Abstand zu Platz zwei auf sechs Punkte zu verkürzen. Plötzlich doch noch einmal Spannung sogar in Richtung Aufstiegsbereich? 24 Stunden später dann die eigene Bruchlandung. Mit einer 1:3-Heimniederlage gegen den Außenseiter TSG Tübingen haben die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen eine böse Überraschung erlebt. „Für eine Mannschaft, die Ambitionen hat, war das schlicht zu wenig“, sagt der Sportdirektor Ioannis Tsapakidis.