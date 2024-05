1 Und wieder ist der Ball drin. Luan Kukic (vorne) traf zum zwischenzeitlichen 2:0 – sein 26. Saisontreffer. Foto: Günter Bergmann

Nach einem tollen 5:0-Sieg gegen Türkspor Neckarsulm wähnen sich die Fußballer von Calcio bereits als neuer Tabellenführer, ehe es anders kommt. Derweil macht der Trainer Di Frisco seinen Verbleib von einer Bedingung abhängig.











So schnell kann eine Stimmung kippen. Gerade noch hatte Ioannis Tsapakidis mit seinen Spielern auf dem Rasen die vermeintliche Tabellenführung gefeiert, nun starrte der Sportdirektor so grimmig auf sein Smartphone, als wollte er dieses gleich in die ewigen Jagdgründe befördern. Und dem Trainer Francesco Di Frisco konnte es gar nicht mehr schnell genug in Richtung Kabine gehen.