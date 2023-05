1 Am Ende soll dem Trainer Francesco Di Frisco ein 25-Mann-Kader zur Verfügung stehen. Dieser nimmt allmählich Form an. Foto: Günter Bergmann

Vor dem Heimspiel gegen die TSG Hofherrnweiler treiben die Echterdinger ihre Kaderplanung voran. Drei weitere Zugänge stehen fest – darunter ein schneller Ersatz für den scheidenden Torjäger Cardinale.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Blick in die Vita des aktuellen Trainingsgasts liefert beeindruckende Eckdaten: Champions League für den AC Mailand. Erste Liga nicht nur in Italien, sondern auch den Niederlanden, Österreich und der Türkei. Und sogar drei A-Länderspiele für sein Heimatland. Drehen die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen nun also am ganz großen Rad?