Gelingt Calcio Leinfelden-Echterdingen an diesem Freitag eine Wiedergutmachung? In der Startelf fürs Heimspiel gegen die TSG Tübingen wird es Änderungen geben – teils notgedrungen.
Wenn es noch eines Symbolbilds für die aktuellen Befindlichkeiten beim Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen bedurft hatte – bitte, hier ist es. Die Stunden nach der zuletzt überraschenden 0:4-Schlappe beim Tabellenvorletzten FC Esslingen hat der Spieler Philipp Seemann im Krankenhaus verbracht. Die dortige Diagnose: eine Gehirnerschütterung. Für die nächste Partie an diesem Freitagabend (19.30 Uhr) zuhause gegen die TSG Tübingen fällt damit einer der Leistungsträger aus. Die Frage ist: Gelingt der Mannschaft dennoch eine Wiedergutmachung?