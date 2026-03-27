Fußball-Verbandsliga: Calcio droht Ausfall von Schlüsselspieler im Schlüsselspiel

Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen bangt um den Einsatz von Gustavo Vieira. Der Oberliga-Absteiger will sich an den Sportfreunden Schwäbisch Hall revanchieren.
Sieben Punkte trennen Calcio Leinfelden-Echterdingen und den kommenden Gegner Sportfreunde Schwäbisch Hall. Der elfte Platz, den die Italo-Schwaben aktuell belegen, wäre Stand jetzt der Relegations- oder sogar der erste Abstiegsrang der Fußball-Verbandsliga. Das rettende Ufer ist eben jene sieben Punkte entfernt. Zwar wäre eine Heimniederlage am Sonntag (15 Uhr) keine Vorentscheidung, doch ohne Punkte in dieser Partie rückt der direkte Absturz der Echterdinger von der Oberliga bis in die Landesliga bedrohlich nahe. „Wir sind uns bewusst, in welcher Situation wir stecken“, sagt der sportliche Leiter Josip Pranjic. „Wir stecken mitten im Abstiegskampf und brauchen jetzt jeden Punkt“, fügt er an.