Fußball-Verbandsliga: Calcio-Ausrufezeichen gegen den Tabellenführer

Den mutigen Ankündigungen folgen Taten: Die kriselnden Echterdinger siegen gegen die bislang ungeschlagenen Young Boys Reutlingen mit 2:1. Vor allem ein Spieler glänzt.

So verrückt kann wohl nur der Fußball sein. Der Tabellenletzte gegen den Tabellenersten. Auf der einen Seite eine Mannschaft, die seit zehn Monaten in keinem Heimspiel mehr gepunktet hat, auf der anderen der Seriensieger der vergangenen Monate. Und wie endet die Begegnung? 2:1! Ja, die in dieser Saison bisher kriselnden Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen haben die mutigen Ankündigungen ihres Trainers tatsächlich wahr gemacht und den Spitzenreiter zu Fall gebracht. „Ein Ausrufezeichen von uns. Wir haben gezeigt, dass man uns nicht abschreiben sollte“, sagt besagter Francesco Di Frisco nach der Überraschung an diesem Sonntag gegen die Young Boys Reutlingen, für die vor allem ein Spieler verantwortlich zeichnete.

Am vorangegangenen Spieltag, beim bereits mit Erleichterung registrierten 2:0 in Ehingen, hatte Philipp Seemann wegen einer Gelb-Rot-Sperre aussetzen müssen. Nun kehrte der Youngster als Doppeltorschütze furios zurück. Einmal ein Linksschuss ins kurze Eck, einmal nach einem Eckball per Kopf – damit legte er den Erfolgsgrundstein schon in der ersten Hälfte (32./36.). Die Vorlagen kamen von Gustavo Vieira beziehungsweise dem Ex-Reutlinger Dan Constantinescu. Doch auch sonst glänzte Seemann mit seinen gerade mal 21 Jahren als Chef auf dem Rasen. „Null Fehlpässe, dazu jeden Zweikampf gegen den Ball gewonnen – er wird immer wichtiger für uns“, lobt Di Frisco.

Am Ende, kein Zweifel, war es ein verdienter Sieg. Auch wenn die Echterdinger nach einer kurzen Schwächephase mit dem Anschlusstor von Ante Galic (51.) noch einmal bangen mussten. Der einzige echte Kritikpunkt, leidiges Thema: die Chancenverwertung. Georgios Kaligiannidis, Casian-Matei Ulici und Qlirim Zekaj ließen gute weitere Möglichkeiten aus – während die Defensive im Kollektiv einen guten Job verrichtete. Freilich, zugute kam, dass dem in diesem Spieljahr bislang ungeschlagenen Gegner seine beiden Topangreifer fehlten. Adil Iggoute (privat verhindert) und Marko Drljo (Meniskusriss) waren raus.

Bleibt für die Echterdinger die Frage, ob mit den drei Punkten die erhoffte Initialzündung gelungen ist. Ist der Stein zum überhaupt Besseren ins Rollen gebracht? Immerhin, „die rote Laterne sind wir wieder los“, konstatiert Di Frisco, nachdem seine Mannschaft am Freitag aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht war. Allerdings war und ist der eigene Anspruch beim Oberliga-Absteiger natürlich ein ganz anderer.

Calcio-„Spieler des Spiels“

Philipp Seemann (Nominierungen: 3). Doppeltorschütze, entschlossener Zweikämpfer, kluger Passgeber – der Youngster entwickelt sich mehr und mehr zur Schlüsselfigur im Echterdinger Spiel.

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatziolou – Todorovic, Unger, Olteanu, Vieira – Constantinescu – Kaligiannidis (84. Thompson), Philipp Seemann (90.+5 Djermanovic), Zekaj (90. Vittorio), Casian-Matei Ulici (71. Andrei-Lucian Ulici) – Mamic.

Young Boys Reutlingen: Welsch – Ioannidis, Wagner, Iannuzzi (46. Qadeer) – Cabraja – Silov (71. Lennerth), Chatzimalousis, Haussmann (63. Gaiser), Diescher (71. Varese) – Galic, Aktepe.