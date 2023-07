1 Eine ärgerliche Geschichte. Sieht so aus, als ob der Trainer Francesco Di Frisco auf einen seiner Wunschspieler verzichten müsste. Foto: /Günter Bergmann

Bei den Echterdingern sind inzwischen fünf Winterpausen-Einsteiger fix, darunter zwei der drei ins Visier genommenen Ex-Profis. Um einen vermeintlich schon sicheren Kandidaten kommt es nun aber zum Wechselstreit.









Nein, einen solchen Wochenbeginn wünscht sich keiner. Dass Ioannis Tsapakidis beim Zahnarzt hockte, war dabei noch das deutlich kleinere Problem. Zumal, der Bohrer blieb dem Sportdirektor des Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen erspart. Stress gibt es nun aber von einer anderen Seite. So groß die Zufriedenheit im Verein über inzwischen fünf fixe Spielerneuverpflichtungen in dieser Wintertransferperiode ist, darunter zwei der drei ins Visier genommenen Ex-Profis, so groß zugleich der Ärger ob einer weiteren Wunschpersonalie. Um den bisherigen Oberliga-Kicker Denis Videc ist ein Wechselstreit entbrannt, der den Blutdruck der Echterdinger Verantwortlichen in die Höhe treibt.