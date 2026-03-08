Fußball-Verbandsliga: Brasilien-Debüt löst Calcio-Torflaute nicht

Der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen spielt gegen den Vorletzten Waiblingen nur 0:0. Wie sich der Neue Borges da Silva dabei geschlagen hat.
Auch das mit viel Hoffnung verbundene Debüt des brasilianischen Angreifers Gustavo Borges Da Silva hat die Sturmflaute des Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen nicht beenden können. Das Filderteam ist an diesem Sonntag gegen den Tabellenvorletzten FSV Waiblingen nicht über ein 0:0 hinausgekommen. „Wir sind mit dem Punkt zuhause natürlich nicht zufrieden“, sagt Sezgin Karabiyik. Der Co-Trainer stand geduldig Rede und Antwort, nachdem sich der Chefcoach Francesco Di Frisco direkt nach Schlusspfiff mit dem Verweis, er müsse dringend weiter, eilig verabschiedet hatte.