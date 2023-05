1 Marcel Streit ist von Gegenspielern umzingelt. Foto: Andreas Gorr

In der Auswärtspartie beim TSV Berg kassieren die personell angeschlagenen Rutesheimer eine bittere 0:6-Niederlage (0:4).









Nein, Vorwürfe will Christopher Baake, Trainer des Fußball-Verbandsligisten SKV Rutesheim, seinen Jungs nicht machen. In der Auswärtspartie beim TSV Berg wurden sie mit einer 0:6-Niederlagen (Halbzeitstand 0:4) völlig überrannt. „Sie tun mir irgendwie leid, weil niemand mit so einem Ergebnis vom Platz will“, meinte der Coach. „Ein Stück weit ist dieses Ergebnis auch erklärbar, weil wir viele Ausfälle hatten und nicht gut aufgestellt waren.“ Eigentlich bekam Baake nur zwölf Spieler für diesen Spieltag zusammen. Letztendlich saßen fünf auf der Ersatzbank – teilweise noch verletzt, teilweise gesundheitlich angeschlagen. „Einige spielten auf Positionen, auf denen sie im Normalfall nichts zu suchen haben.“