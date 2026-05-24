Mit der 0:2-Niederlage im Abstiegsduell in Ehingen schwinden die Chancen auf den Klassenverbleib. Die aktuelle Begegnung wird zu einer Chronologie der Nackenschläge.
Null Punkte, zwei Platzverweise und der Torhüter im Krankenhaus. War’s das schon für die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf? Klar ist: Mit der 0:2-Niederlage auch im Abstiegsduell beim SSV Ehingen-Süd sind die Klassenverbleib-Chancen tief gesunken. Zumal aufgrund der gleichzeitigen Ergebnisse in der Oberliga inzwischen feststeht, dass es mindestens sechs Direktabsteiger geben wird.