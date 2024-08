Fußball Verbandsliga: Beim TSV Heimerdingen brennt jeder auf Verbandsliga 2.0

1 Robin Reichardt (Mi./im Spiel gegen den SV Schluchtern) muss sich gedulden – der Außenbahnspieler laboriert noch an einer Verletzung. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Zum Saisonstart kommt an diesem Sonntag (15 Uhr) die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zum Aufsteiger aus Heimsheim an die Weissacher Straße. Die Stimmung beim TSV ist bestens.











Link kopiert



Klappe, die zweite. An diesem Sonntag beginnt für den TSV Heimerdingen das Unternehmen Verbandsliga 2.0 – zu Gast auf dem Sportplatz an der Weissacher Straße ist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. „Wir freuen uns darauf, dass die Saison endlich beginnt“, sagt Spielertrainer Pascal dos Santos Coelho, „auf diesen Tag haben wir in der Vorbereitung hingearbeitet.“