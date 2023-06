1 Schluss bei Calcio. Francesco Di Frisco (links) und Marijo Marinovic haben die Schnauze voll. Foto: Archiv Yavuz Dural

Francesco Di Frisco und sein Mitstreiter Marijo Marinovic steigen in Echterdingen drei Spieltage vor dem Saisonende aus. Vor allem ein Punkt hat das Fass offenbar zum Überlaufen gebracht, wonach der Verein nun mehrere große Baustellen hat.









Wer am vergangenen Wochenende nach der 1:3-Blamage beim Tabellenletzten Neckarrems in die Gesichter schaute, der konnte bereits erahnen, dass es noch ein Nachspiel geben könnte. Nun ist klar, welches. Der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen hat sein großes Beben: Drei Spieltage vor Saisonende steht der Filderclub schlagartig ohne Trainer da. Der Chef Francesco Di Frisco und sein Assistent Marijo Marinovic haben die Brocken hingeworfen. Schlussstrich in den Goldäckern. Keine Lust mehr, Schnauze voll. „Die Batterie ist leer. Ich bin ausgebrannt“, sagt Di Frisco, der dies freilich nicht am aktuellen sportlichen Tief festmacht, sondern an den Rahmenbedingungen im Verein. Einem Verein, der somit nun in eine in mehrerlei Hinsicht ungewisse Zukunft steuert.