Die am letzten Spieltag spielfreien Nord-Stuttgarter müssen endgültig absteigen. Voraus geht ein an Dramatik kaum zu überbietendes Saisonfinale der Konkurrenz.
Nein, mit dem benötigten Wunder hatte an der Giebelstraße keiner mehr ernsthaft gerechnet. Nun, da klar ist, wie hauchdünn die Fußballer des TSV Weilimdorf jenes tatsächlich nur verpasst haben, schwappt die Enttäuschung aber erst noch einmal richtig hoch. Ein einziges Tor! Die Winzigkeit eines einzigen Tors fehlt in der Endabrechnung für die gewahrte Chance auf den Klassenverbleib. Gerade mal ein Treffer zu wenig während der gesamten Saison, um auf dem elften Abschlussplatz zu stehen, der noch zur Teilnahme an der Abstiegsrelegation reichen kann. Als stattdessen Zwölfter sind die Nord-Stuttgarter seit Samstag endgültig abgestiegen.