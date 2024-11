Fußball Verbandsliga: Andreas Broß: Der Rückkehrer, der nie weg war

1 Zurück in bekannten Gefilden: Andreas Broß bei seinem ersten Engagement als Trainer beim TSV Heimerdingen im Jahr 2010. Foto: imago

Der 53-Jährige hat zum zweiten Mal den Trainerposten beim TSV Heimerdingen übernommen – und setzt im Abstiegskampf auf Teamgeist.











Als Andreas Broß am 2. Oktober die Partie des TSV Heimerdingen gegen den SSV Ehingen-Süd am Rande des kleinen Kunstrasenplatzes an der Weissacher Straße verfolgte, da wollte er einfach nur ein Fußballspiel anschauen und sich dabei mit ein paar Heimerdingern unterhalten, weil er im TSV seit Jahren zum Freundeskreis der Kicker und zu den Senioren zählt, die man früher kurz AH für „alte Herren“ nannte.