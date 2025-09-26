Fußball-Verbandsliga: 9. Spieltag: Unliebsame Überraschung: TSV Weilimdorf verliert einen seiner Leistungsträger

Die Vorschau mit Blick auf die Nord-Stuttgarter und Calcio Leinfelden-Echterdingen, dessen Team nach heftiger Kritik gefordert ist: Sind die Spieler doch keine „Warmduscher“?
Die einen in einer „Scheiß-Phase“, wie ihr Trainer sagt, die anderen im Aufwärtstrend, aber mit zwei personellen Sorgenfällen – unter diesen Vorzeichen gehen Calcio Leinfelden-Echterdingen und der TSV Weilimdorf in den neunten Saisonspieltag der Fußball-Verbandsliga. Vor allem die Echterdinger stehen nach ihrem „Warmduscher“-Debakel der vergangenen Woche unter Zugzwang.