Fußball-Verbandsliga: 8. Spieltag: Ein Trainer auf Bewährung und ein Rot-Rückkehrer gegen die Ex

Wie präsentiert sich der TSV Weilimdorf nach dem endgültigen Abgang des Meistercoachs Manuel Fischer? Indes empfängt Calcio den Tabellendritten und ist dennoch siegesgewiss.
Nach zuletzt zwei Niederlagen und turbulenten Wochen auf der Trainerposition will der TSV Weilimdorf wieder sportlich für positive Nachrichten sorgen. Derweil steht für das kriselnde Calcio Leinfelden-Echterdingen ein Duell mit dem Tabellendritten TSV Berg an – und meldet sich pünktlich dessen Ex-Kapitän und heutiger Calcio-Abwehrmann zurück. Der Blick auf die Begegnungen der beiden Teams am achten Spieltag der Fußball-Verbandsliga.