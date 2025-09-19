Fußball-Verbandsliga: 8. Spieltag: Ein Trainer auf Bewährung und ein Rot-Rückkehrer gegen die Ex

Nach zuletzt zwei Niederlagen und turbulenten Wochen auf der Trainerposition will der TSV Weilimdorf wieder sportlich für positive Nachrichten sorgen. Derweil steht für das kriselnde Calcio Leinfelden-Echterdingen ein Duell mit dem Tabellendritten TSV Berg an – und meldet sich pünktlich dessen Ex-Kapitän und heutiger Calcio-Abwehrmann zurück. Der Blick auf die Begegnungen der beiden Teams am achten Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSV Weilimdorf (Samstag, 15.30 Uhr) Die Katze ist aus dem Sack und die Fronten sind geklärt an der Giebelstraße. Sollte man meinen. Klar ist, Ex-VfB-Profi Manuel Fischer ist endgültig raus beim TSV Weilimdorf. Nach zwei intensiven Jahren inklusive Verbandsliga-Aufstieg hatte er sich zuletzt krankgemeldet und sich am Montag dann auf eigenen Wunsch endgültig von der Mannschaft verabschiedet. Sein langfristiger Nachfolger ist jedoch noch unklar. Und das, obwohl der vorherige Co-Trainer Oliver Stierle seit der Erkrankung von Fischer vor gut zwei Wochen bereits als Interimstrainer im Amt ist. Die Vereinsverantwortlichen haben sich weitere Bedenkzeit erbeten. „Ich habe den Verantwortlichen klar mitgeteilt, dass ich jetzt bereit für die Aufgabe bin“, sagt Stierle. In der kommenden Woche sei ein klärendes Treffen angesetzt. „Ich bin mir sicher, dass dann der Deckel draufkommt“, konstatiert der Ex-Profi der Stuttgarter Kickers und des FC Bayern München II. Sollte sich der Verein für eine externe Lösung entscheiden, dann würde er sich dem fügen und wieder ins zweite Glied rücken.

Doch viel lieber würde Stierle die Nachfolge seines bisherigen „Chefs“ antreten. Dafür muss er im kommenden Spiel gegen die TSG Hofherrenweiler-Unterrombach am Samstag um 15.30 Uhr mit positiven Ergebnissen für sich werben. Nach seinem Einstand mit einer knappen und ermutigenden 1:2-Pokalniederlage gegen die Stuttgarter Kickers folgte ein deutlicher 4:0-Sieg gegen die TSG Tübingen. Die vergangenen beiden Spiele gegen Dorfmerkingen (2:9) und Oberensingen (2:3) gingen dann jedoch verloren.

Stierle erkannte in diesen Partien defensive Schwächen, an denen er in dieser Trainingswoche intensiv arbeiten ließ. „Es war zum ersten Mal, dass ich eine ganz normale Trainingswoche hatte. Daraus konnte ich sehr viel rausziehen“, berichtet der Coach. Mehrere individuelle Fehler brachten die Weilimdorfer immer wieder um positive Ergebnisse. Nach den drei Trainingseinheiten hofft Stierle, „dass wir da einen Schritt weiter sind.“

Wer beim Tabellensiebten im Kader stehen wird, entscheidet Stierle nach dem Abschlusstraining am Freitag. Bei einigen Personalien herrscht aber schon Gewissheit. Rinis Krasniqi wird nach seiner Verletzung wieder ins Aufgebot zurückkehren. „Ihn brauche ich als Typ und vor allem auch mit seiner Qualität gegen den Ball“, sagt Stierle. Matej Barisic wird nach der roten Karte für Sunny Simone das Weilimdorfer Tor hüten. „Jetzt ist Matej am Zug. Wenn er seine Sache gut macht, dann habe ich ein Torhüterproblem“, sagt Stierle. Eines, das er jedoch gerne haben möchte. Ein tatsächliches Problem haben die Weilimdorfer aktuell auf der Position des Sechsers. Enis Külay fällt weiter verletzt aus. Kapitän Bastian Joas, der zuletzt auf die Position gerückt ist, droht das Spiel ebenfalls zu verpassen. Maximilian Wojcik ist mit Trainingsrückstand nach seinem Urlaub ebenfalls noch keine Option für den Kader.

Calcio Leinfelden-Echterdingen – TSV Berg (Sonntag, 15 Uhr)

Mit Blick auf die Tabelle scheinen die Rollen vor dem Duell klar verteilt. Hier der drittplatzierte TSV Berg, der mit einer Bilanz von 21:7 Treffern zudem die beste Tordifferenz der Liga aufzuweisen hat; da die Italo-Schwaben, als Absteiger aus der Verbandsliga im Vorfeld noch als einer der Favoriten gehandelt, aktuell auf dem vorletzten Tabellenrang. Josip Pranjic, der Sportliche Leiter bei Calcio, entgegnet: „Ich sehe, wie die Jungs trainieren und spielen. Der Punktestand ist nicht realistisch.“

Ein Problem, das immer augenscheinlicher wird, und den Echterdingern ein ums andere Mal die Punkte kostet: das Einbrechen der Mannschaft in Hälfte zwei. So geschehen einmal mehr im Spiel bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall am vergangenen Wochenende. „Ich bleibe dabei: Die erste Halbzeit war für mich Weltklasse“, sagt Pranjic, „aber nach der Führung haben wir oft die falsche Mentalität, ziehen uns zurück und denken, das jetzt locker runterspielen zu können.“ Zudem habe sich die fehlende Erfahrung in Person des gesperrten Abwehrmanns Dan Constantinescu bemerkbar gemacht.

Der 31-Jährige hatte im vorherigen Spiel gegen den FC Holzhausen Gelb-Rot gesehen. Seine Rückkehr gegen Berg ist gleich doppelt von Bedeutung: Neun Jahre spielte er beim Team aus dem tiefen Süden Württembergs, die meiste Zeit als Kapitän. „Gegen seine alten Teamkollegen wird er besonders motiviert sein“, ist sich Pranjic sicher. Wieder im Kader ist zudem Julian Unger, der zweite Rotsünder aus dem Holzhausen-Spiel. Auch ansonsten gibt es keine Ausfälle, alle Mann sind an Bord.

Beste Bedingungen also für die von Pranjic nach der Partie gegen Schwäbisch Hall angekündigte Aufholjagd? „Das Selbstbewusstsein ist da, die Jungs sind gut drauf“, sagt der Verantwortliche, und ist sich sicher: „Wir werden von der ersten Minute an Gas geben, in der dritten Zone hoch pressen und aggressiv nach vorne Spielen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die drei Punkte in Echterdingen behalten werden.“ Und dann? „Wollen wir unsere Siegesserie starten“, konstatiert Pranjic. Am Selbstbewusstsein mangelt es bei den Echterdingern also tatsächlich nicht.