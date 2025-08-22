Vor dem Heimspiel am Sonntag ist klar: Die Echterdinger wollen noch einmal nachlegen. Gleiches gilt für den TSV Weilimdorf, der vor einer Begegnung mit Vorgeschichte steht.

Am ersten Spieltag beide unterlegen, am zweiten Spieltag beide siegreich. Und nun, an diesem Wochenende? Marschieren Calcio Leinfelden-Echterdingen und der TSV Weilimdorf weiter im Gleichschritt durch die Verbandsliga, nun mit Kursrichtung obere Tabellenhälfte? Was den Absteiger und den Aufsteiger in jedem Fall zusätzlich eint: Beide halten eineinhalb Wochen vor Ablauf der Sommer-Wechselfrist noch Ausschau nach Verstärkungen. Wer legt in seinem Kader als Erster nach?

Calcio Leinfelden-Echterdingen – VfB Friedrichshafen (Sonntag, 15 Uhr)

Das Suchprofil steht: defensives Mittelfeld und Angriff, bevorzugt eher Soforthilfe als Perspektivtalent. Unter diesen Kriterien halten die Echterdinger die Augen auf. „Wir verfolgen gerade genau, was in Regional-, Ober- und Verbandsliga passiert. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der bei seinem jetzigen Verein unglücklich ist, dass wir zugreifen können“, sagt der Trainer Francesco Di Frisco. Gerne per Last-Minute-Abstauber ins sportliche Glück. Auch in den vergangenen Jahren schlug Calcio auf dem Transfermarkt spät noch zu, zuletzt in der einen Oberliga-Saison des Vereins freilich mit bescheidenem Erfolg. Da kam aus dem Quartett Stefan Todorovic, Yilmaz Daler, Luan Kukic und Denis Werner keiner über eine Mitläuferrolle hinaus. Die drei Letztgenannten sind inzwischen bereits wieder weg.

Sollte es nicht klappen, wäre Di Frisco allerdings auch nicht bange, hat sich sein nach dem Abstieg weitgehend neu zusammengewürfeltes Team doch bereits erstaunlich gut formiert. „Fußballerisch ist es noch nicht die Crème de la Crème“, konstatiert der Coach, „aber die Mannschaft hat erwachsen gespielt“. Gefallen hat ihm beim jüngsten 1:0-Sieg in Hofherrnweiler vor allem die defensive Stabilität, bisher ja nicht gerade ein Qualitätsmerkmal der Seinen. Daran wollen die Italo-Schwaben nun gegen den Aufsteiger VfB Friedrichshafen anknüpfen.

Ein Plus allemal: Erstmals in seiner mittlerweile bald neunjährigen Amtszeit hat Di Frisco kein Urlauberproblem. Dem leidigen Thema des wilden Kommen und Gehens in der Saisonanfangsphase haben die Echterdinger heuer einen Riegel vorgeschoben. „Das haben wir bei den Vertragsgesprächen deutlich angesprochen, dass wir solche Dinge nicht mehr akzeptieren“, sagt der Trainer. Ergebnis: Aktuell hat er nahezu Vollbesetzung in seinem Kader. Auch die verletzten Lukas Zweigle, Julian Unger und Emilio Amenta sind wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, wenn auch noch keine Einsatzoptionen. Darüber hinaus fehlt nur der rotgesperrte Nick Olteanu definitiv. Das genaue Strafmaß steht in seinem Fall noch aus. Notbremse – voraussichtlich wird er im übernächsten Spiel wieder dabei sein. Noch ein Fragezeichen steht hinter dem Angreifer Sangar Aziz (muskuläre Probleme).

Klarer Favorit sind die Echterdinger mit und ohne ihn. Für den Gegner begann das Abenteuer Verbandsliga gleich mit einem gehörigen Dämpfer: Am ersten Spieltag spielfrei, kassierten die Friedrichshafener zuletzt im Aufsteigerduell mit dem FSV Waiblingen eine 0:4-Heimschlappe. Aufpassen müssen die Echterdinger vor allem auf einen Spieler: Der Angreifer Dennis Blaser stürmte einst in der Regionalliga (Neugersdorf, Halberstadt, Meuselwitz). In der vergangenen Saison netzte er für die Bodensee-Kicker bei 25 Einsätzen 27-mal ein.

TSV Weilimdorf – VfR Heilbronn (Samstag, 15.30 Uhr)

Heilbronn? War da nicht mal was? Richtig, Juni 2024. Damals standen sich die beiden Kontrahenten dieses Samstag zum bislang einzigen Mal in einem Pflichtspiel gegenüber – mit schlechtem Ende für den TSV Weilimdorf. Die Nord-Stuttgarter unterlagen in der ersten Runde der Aufstiegsrelegation mit 0:1. Ausgeträumt war damit der Traum von der Verbandsliga, den die Mannschaft nun allerdings in diesem Sommer nachgeholt hat.

Rückblickend sagt der Trainer Manuel Fischer: „Vielleicht war es so ganz gut. Vielleicht wäre das damals zu früh gekommen.“ So habe man eine Saison mehr zur Weiterentwicklung gehabt. Und so darf man nun gespannt sein, wie das diesmalige Kräftemessen verläuft, aktuell weniger bedeutungsschwer „nur“ um drei Punkte. Wobei: Diese könnten ein früher Richtungsweiser sein. Mit einem Sieg wären die Weilimdorfer jedenfalls vollends angekommen in der für sie neuen Liga, nachdem ihnen vor Wochenfrist mit ihrem 4:1 in Rottenburg bereits ein ermutigender erster Schritt gelungen ist. „Viele Dinge waren da schon gut“, sagt Fischer. Was ihm nicht gefallen hat: dass die Seinen in einer Passivphase nach der Pause zwischendurch noch unnötig ins Trudeln gerieten. An so etwas gelte es zu arbeiten.

Auf dass es nun auch zuhause wieder klappt. An der heimischen Giebelstraße waren die Weilimdorfer in Punktspielen stolze 22 Monate lang ungeschlagen (seit Oktober 2023: 19 Siege, fünf Unentschieden) – bis zum Saisonauftakt-2:5 vor zwei Wochen gegen den SV Fellbach. Beginnt jetzt eine neue Serie?

Personell entspannt sich die Situation. In Jeffrey Schieber, Maximilian Wojcik und Luka Milenkovic stehen drei zuletzt Fehlende vor einer Kaderrückkehr. Darüber hinaus würden auch die Weilimdorfer, siehe Calcio, gerne noch nachlegen. Bei ihnen liegt der Fokus auf einer Alternative für die Innenverteidigung. Müsste ja nicht gleich so ein Kracher sein, wie sie der aktuelle Kontrahent zu bieten hat. In dessen Aufgebot ragen zwei Namen heraus: Denis Zagaria (früher Stuttgarter Kickers, Calcio) und Hakan Kutlu (früher Freiberg). Sowohl der Abwehrchef als auch der Spielmacher bringen die Erfahrung aus mehr als 200 Oberliga-Spielen ein.

Pokalspiel

WFV-Pokal

Fix terminiert ist inzwischen das Achtelfinalspiel des TSV Weilimdorf gegen die Stuttgarter Kickers: Mittwoch, 3. September, 17.15 Uhr.