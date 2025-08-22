Vor dem Heimspiel am Sonntag ist klar: Die Echterdinger wollen noch einmal nachlegen. Gleiches gilt für den TSV Weilimdorf, der vor einer Begegnung mit Vorgeschichte steht.
Am ersten Spieltag beide unterlegen, am zweiten Spieltag beide siegreich. Und nun, an diesem Wochenende? Marschieren Calcio Leinfelden-Echterdingen und der TSV Weilimdorf weiter im Gleichschritt durch die Verbandsliga, nun mit Kursrichtung obere Tabellenhälfte? Was den Absteiger und den Aufsteiger in jedem Fall zusätzlich eint: Beide halten eineinhalb Wochen vor Ablauf der Sommer-Wechselfrist noch Ausschau nach Verstärkungen. Wer legt in seinem Kader als Erster nach?