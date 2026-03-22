Fußball-Verbandsliga: 15 Gegentore in zwei Spielen – der TSV Weilimdorf und sein Albtraumgegner

Nach dem 2:9-Hinrundendebakel unterliegt der Aufsteiger den Spfr. Dorfmerkingen diesmal mit 2:6. Vom Slapstick-Eigentor bis zu zwei Elfmeter-Aufregern ist alles dabei.
Wenigstens ein Gutes lässt sich für die Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf zum aktuellen Spieltag anmerken: So schnell werden sie auf diesen Gegner nun nicht mehr treffen. Es ist für diese Saison überstanden – wenn auch mit reichlich Schrammen. Mit sage und schreibe 2:9 hatten die Nord-Stuttgarter bereits das Hinrundenspiel bei den Sportfreunden Dorfmerkingen verloren. Jetzt, beim eigentlichen Revanchevorhaben, kamen sie nur wenig besser davon. Diesmaliges Ergebnis: ein 2:6. „Ein naiver Auftritt von uns. Wir haben Geschenke verteilt“, beklagt der Trainer Oliver Stierle, für dessen Team das jüngste Zwischenhoch somit abrupt endet.