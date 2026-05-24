Fußball-Verbandsliga: 1:4-Niederlage für stark dezimierten SV Fellbach – TSV Berg einfach abgezockter

Die aufgrund zahlreicher Ausfälle noch jüngere Mannschaft des SV Fellbach hinterlässt in der Partie beim TSV Berg einen guten Eindruck, verliert aber dennoch mit 1:4.
Ein Beinbruch war sie nicht, die 1:4-Niederlage des Verbandsligisten SV Fellbach am Samstag beim TSV Berg. Schon gar nicht, wenn man sich das Aufgebot der Gäste anschaut. Aufgrund zahlreicher Ausfälle tauchten dort in Luka Pritzkow, Asim Tas und Roman Atabeg Saleh drei Namen auf, deren Wirkungskreis ansonsten die eigene A-Jugend ist. Alle drei wurden denn auch eingewechselt. Zudem stand in Niklas Loraing ein weiterer Mitspieler des Trios auf dem Platz, der aber seit geraumer Zeit zum Stammpersonal der Fellbacher Verbandsliga-Truppe zählt.