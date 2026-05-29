Fußball-Verbandsiga: Hiobsbotschaft und Lieferdruck bei Calcio Leinfelden-Echterdingen

Der Verbandsligist tritt bei der bereits abgestiegenen TSG Tübingen an. Der Co-Trainer erwartet einen „heißen Tanz“ und für einen Stammspieler ist die Saison beendet.
Wird es doch noch was für den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen mit dem Klassenverbleib? Zumindest hat der 2:1-Sieg vergangene Woche gegen den FC Esslingen bewirkt, dass das Team des scheidenden Coaches Francesco Di Frisco zwei Spieltage vor Rundenschluss auf dem Relegationsplatz steht, der aber auch den direkten Klassenverbleib bedeuten könnte, steht. Am 33. Spieltag tritt Calcio am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG Tübingen an.