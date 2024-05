Der vor allem für Hemden bekannte Mittelständler Olymp Bezner aus Bietigheim-Bissingen holt sich Ex-Fußballprofi Kevin Kurányi für eine neue Poloshirt-Saison an Bord.

Ex-Fußballprofi Kevin Kurányi, der sich unter anderem als Stürmer beim VfB Stuttgart einen Namen gemacht hat, arbeitet mit dem Bekleidungshersteller Olymp aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) zusammen. Der frühere Profikicker wird Werbebotschafter für eine limitierte Poloshirt-Edition des Mittelständlers.

Kurányi gelang im Jahr 2001 beim VfB Stuttgart der Sprung in den Profifußball. Für den VfB Stuttgart, den FC Schalke 04 und die TSG 1899 Hoffenheim stand er in der Bundesliga insgesamt 275-mal auf dem Platz und erzielte 111 Tore. Außerdem hat der Ex-Profikicker 52 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert und wurde 2008 Vize-Europameister mit der DFB-Auswahl.

Poloshirts in Länderfarben

Bei der Edition, für die Olymp Kurányi ins Team geholt und verpflichtet hat, geht es um Fan-Poloshirts, die sich an alle richten, die ihre Leidenschaft für den Sport und ihre Begeisterung für ihr Team stilvoll zeigen wollten, heißt es in einer Mitteilung von Olymp. „Kevin Kurányi verkörpert diesen Ansatz mit Blick auf das kommende Sportgroßereignis im eigenen Land in optimaler Weise“, sagt Olymp-Geschäftsführer Heiko Ihben.

Bei der limitierten Edition geht es um fünf Poloshirts, die in den Länderfarben der Sportnationen Deutschland, Italien, Spanien, die Niederlande sowie Frankreich gehalten sind. Die Nationalfarben finden sich an den Kragenkanten und Ärmelbündchen wieder.

Olymp Bezner mit Sitz in Bietigheim-Bissingen ist Hemden-Marktführer in Deutschland und hat sich nicht nur mit Businessmode, sondern auch mit Freizeit-Kollektionen, zu denen Strick- und Wirkwaren gehören, einen Namen gemacht. 2023 lag der Olymp-Umsatz bei 229 Millionen Euro.