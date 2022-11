15 Das „Olympic National Stadium“ in Peking war ein Austragungsort der Olympischen Spiele 2008. Foto: imago sportfotodienst/imago sportfotodienst

Eine berauschende Atmosphäre in einem Fußballstadion kommt nicht nur von den Mannschaften und ihren Fans. Es ist auch die Architektur der Arena, die ein Spiel zum Erlebnis macht. Hier unsere Auswahl der architektonisch spektakulärsten Stadien.















Link kopiert

Sportliche Großveranstaltungen sind internationale Medienereignisse. Neben den Sportlern und den jubelnden Fans ist die Stadion-Architektur die Hauptakteurin. Moderne Stadien sind im besten Fall touristische Anziehungspunkte wie auch Prestigeobjekte des ausrichtenden Landes.

Häufig werden Sportstätten deshalb eigens zum Termin errichtet – hier zeigt der Gastgeber, was in Sachen Stadion-Architektur möglich ist. Die Herausforderungen wachsen dabei stetig.

Renommierte Architekturbüros

Nicht nur die enormen Größen von bis zu 100 000 Zuschauerplätzen, auch Sicherheitsaspekte, die gewünschte dichte Akustik, die Wahrung von Vereinstraditionen und immer häufiger Nachhaltigkeitsvorgaben machen die Architektur von modernen Stadien zu Meisterwerken – nicht selten, weil man bekannte Architekturbüros mit den schwierigen Aufgaben betraut hat.

Die Umsetzung ambitionierter Projekte verläuft allerdings nicht immer reibungslos, wie man an der Kritik am Austragungsort der Fußball-WM in Katar sieht. Katar steht vor allem wegen des Umgangs mit Gastarbeitern in der Kritik. Beim Bau der Stadien und anderer Infrastruktur in Katar für die WM wurden massive Menschenrechtsverletzungen dokumentiert.

In der Bildergalerie findet sich eine Auswahl der architektonisch ansprechendsten Fußballstadien unserer Zeit.

Info Architektur

