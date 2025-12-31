Fußball-Umfrage bei den Trainern: Das waren die besten Spieler der Landesliga-Hinrunde

Unsere Zeitung hat die Trainer abstimmen lassen: Welche Kicker haben in dieser Saison bislang am meisten überzeugt? Heute Teil zwei: das Ergebnis für die Landesliga-Staffel 2.
Der Gewinner wird es seinem Trainer hoffentlich nicht übel nehmen. Zehn von 16 möglichen Stimmen hat Lars Jäger in der Umfrage unserer Zeitung erhalten. Für zehn der 16 bisherigen Coaches der Landesliga-Staffel 2 gab es keinen Zweifel: Der Angreifer des TSV Ehningen gehörte zu den Topspielern der Hinrunde. Einer von denen, die ihn nicht nominiert haben, ist – richtig, sein eigener Chef.