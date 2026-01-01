Fußball-Umfrage bei den Trainern: Das waren die besten Spieler der Bezirksliga-Hinrunde

Unsere Zeitung hat die Trainer abstimmen lassen: Welche Kicker haben in dieser Saison bislang am meisten überzeugt? Heute Teil drei: die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.
Lindner? Die Reaktionen in der Staffel schwanken zwischen „Oha“ und „Oh weh“. Sie zeigen eine Mischung aus Anerkennung und offensichtlichem Erfahrungsschmerz. „Uns hat er zwei Stück eingeschenkt“, erinnert sich der Rohrauer Trainer Björn Holz. „Eine Kategorie für sich“, findet der Botnanger Amtskollege Alexander Schweizer, dessen Mannschaft ebenfalls zum Toredoppelpack-Opfer wurde. Und der eigene Coach Daniel Knoll, der erhebt den Mann, um den es hier geht, sogar quasi in den fußballerischen Adelsstand. Sein Urteil: „Er hat einen unglaublich guten Abschluss. Bei Elfmetern geht das fast schon auf Harry-Kane-Niveau.“