1 Das Zusammentreffen der Fußball-Twitter-Stammtische findet dieses Jahr in Stuttgart statt (Symbolbild) Foto: IMAGO/Lobeca/IMAGO/Felix Schlikis

Nach zwei Jahren Coronapause dürfen sich begeisterte Fußball-Twitterer freuen: Das jährliche Treffen mit dem Namen #tkschland findet wieder statt – und zwar in Stuttgart. Was ist geplant?















Köln, Hamburg, München, Dortmund und Bremen – und jetzt Stuttgart! #tkschland kommt in die baden-württembergische Landeshauptstadt – weswegen es nun auch liebevoll #tkschländle 2022 genannt wird. Was ist das für ein Event und was ist geplant?

Was ist #tkschland und wann findet es statt?

#tkschland steht für Tweet-Kick Deutschland. „Es gibt deutschlandweit Twitter-Stammtische. In Köln haben sie dann 2016 das erste Mal gesagt: Lasst uns doch die ganzen Stammtische aus den Städten zusammentreffen“, erklärt Martin Harsch, der das diesjährige Event mit seinem Twitter-Stammtisch #tpstgt aus Stuttgart mitorganisiert.

„Es ist wie ein großes Familientreffen“, erzählt Harsch. Am Wochenende vom 1. bis 3. Juli kommen die Fußball-Twitterer also zur sechsten Version des Events zusammen, um eine gute gemeinsame Zeit zu verbringen. „Bisher haben sich 110 Leute angemeldet“, so der Mitorganisator. Es gibt sogar ein eigens angefertigtes Veranstaltung-Logo:

Fernsehturm und Zackenfahrt, Stadtspaziergang oder Weinwanderung – auch das Programm für die Veranstaltung steht bereits. Das Highlight am Samstag wird jedoch das Fußballturnier #Hasscup sein. Hier können die Teilnehmer beweisen, dass sie nicht nur über Fußball twittern können, sondern auch mit dem Ball umgehen können.

Das ist außerdem geplant

Auch genügend Zeit, um sich gegenseitig kennenzulernen und zu reden, gibt es. Sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend wird sich dafür im Neckarpark getroffen. In der Vereinsgaststätte des Stuttgarter Sportclub 1900 e.V. ist dann für Speis und Trank gesorgt. Mit einem Frühstück und einer anschließenden Stadtführung am Sonntag endet dann das Event.

Die Kosten für die Veranstaltung werden laut Harsch von den Ticketpreisen abgedeckt. Die Tickets können hier online für 10 Euro gekauft werden. Hier können dann auch die gewünschten Programmpunkte hinzugebucht werden.